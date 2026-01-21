Kannada

ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ 6 ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು

ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಲುಕ್

fashion Jan 21 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:INSTAGRAM
Kannada

ಜೋಧಪುರಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನೀವು ಜೋಧಪುರಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ವರ್ಕ್‌ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ಸ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: INSTAGRAM
Kannada

ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚೈನ್ ಇರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಹೊಳಪು ನೀಡಿ. ನವವಧುವಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

Image credits: INSTAGRAM
Kannada

ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಲುಕ್

ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮಾಡಿಸಿ.

Image credits: Pinterest\instagram
Kannada

ಕಾಯಿನ್ ಲುಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ನಾಣ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಸ್‌ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

Image credits: Pinterest\instagram
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಕೆಲಸದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಮುತ್ತಿನ ಕೆಲಸವಿರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹಗುರವಾದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: social media
Kannada

ಚೈನ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಲುಕ್

ಕಚೇರಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೈನ್ ಲುಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಖರೀದಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ನೋಟ ನೀಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: social media

ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಲೆಹೆಂಗಾ ಹಾಕಿ, ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿ!

ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ 4 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು

ಕೇವಲ 200ರೂ.ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌

ಕೂದಲನ್ನ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು 6 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ರೆಡಿ