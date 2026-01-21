ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಲುಕ್
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನೀವು ಜೋಧಪುರಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚೈನ್ ಇರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಹೊಳಪು ನೀಡಿ. ನವವಧುವಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮಾಡಿಸಿ.
ನಾಣ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಮುತ್ತಿನ ಕೆಲಸವಿರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹಗುರವಾದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಚೇರಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೈನ್ ಲುಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಖರೀದಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ನೋಟ ನೀಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
