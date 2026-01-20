4 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಚಿನ್ನದ ಹೂಪ್ ಓಲೆಗಳು ಬೇಕೇ?. ಪಾರ್ಟಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 5 ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಹಗುರ, ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ.
ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿರುವ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಹೂಪ್ ಓಲೆಗಳು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೂಕವೂ 4 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಚುಗಳಿರುವ ಹೂಪ್ ಓಲೆಗಳು ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀನ್ಸ್, ಕುರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
4 ಗ್ರಾಂನ ಹಗುರವಾದ ಕಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುವ ಹೂಪ್ ಓಲೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಭಾರವೆನಿಸದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತೆಳುವಾದ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಕಾರದ ಹೂಪ್ ಓಲೆಗಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಸರಳ, ನಯವಾದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇರುವ ಪ್ಲೇನ್ ಹೂಪ್ ಓಲೆ 4 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಲುಕ್ಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ 200ರೂ.ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪೆಂಡೆಂಟ್
ಕೂದಲನ್ನ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು 6 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಡಿ
ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು
ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಗಿಫ್ಟ್