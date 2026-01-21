ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 5 ಲೆಹೆಂಗಾ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಲೋ-ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೈ-ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇಹವನ್ನು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಎದ್ದುಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಲಾಂಗ್ ಚೋಳಿ, ಪೆಪ್ಲಮ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಕೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚುತ್ತವೆ.
ದುಪಟ್ಟಾ ಕೇವಲ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ. ದುಪಟ್ಟಾವನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಓರೆಯಾಗಿ ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಗಮನ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚೋಳಿಯ ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾದ ಕೆಳಭಾಗ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೈನ್, ನೇವಿ ಬ್ಲೂ, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ನಂತಹ ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಫಿಗರ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
