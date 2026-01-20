Kannada

ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲುಕ್

ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಟೋರಿ ಶೈಲಿ, ಜುಮ್ಕಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಂತಹ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. 

fashion Jan 20 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:instagram
Kannada

ಮಯೂರ ವಿನ್ಯಾಸ

ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಯೂರ ವಿನ್ಯಾಸದ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini ai
Kannada

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಕಟೋರಿ

ಕಟೋರಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: socail media
Kannada

ಜುಮ್ಕಾ ಶೈಲಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಕಾ ಶೈಲಿಯು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತಿನ  ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು 200 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest

ಕೂದಲನ್ನ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು 6 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ರೆಡಿ

ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಗಿಫ್ಟ್

ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ 6 ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ!