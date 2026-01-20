ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಟೋರಿ ಶೈಲಿ, ಜುಮ್ಕಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ನಂತಹ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಯೂರ ವಿನ್ಯಾಸದ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಕಟೋರಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಕಾ ಶೈಲಿಯು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು 200 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
