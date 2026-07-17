ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಕಾಯಿನ್ ಚೋಕರ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಚೋಕರ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಾಯಿನ್ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಕೂಡ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜುಮುಕಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾಯಿನ್ ಚೋಕರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಲುಕ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆವಿ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಯು ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
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