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ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿ 6 ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ 6 ಸುಂದರ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
fashion Jul 17 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
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ಕಾಯಿನ್ ಚೋಕರ್ ಡಿಸೈನ್

ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಕಾಯಿನ್ ಚೋಕರ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಕಾಯಿನ್ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ನಿಮಗೆ ಚೋಕರ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಾಯಿನ್ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಕೂಡ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

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ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜುಮುಕಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾಯಿನ್ ಚೋಕರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಲುಕ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ಹೆವಿ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಹೆವಿ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಯು ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

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