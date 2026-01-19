ಈ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಚಿದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರನ್ ಎರಡೂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೂವಿನ ಮೋಟಿಫ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 800-1200 ರೂ.
ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರು ಯಾವುದೇ ಭಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆ 900-1,300 ರೂ.
ಗೆಜ್ಜೆ-ಶೈಲಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವಿರುವ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಬ್ಬಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 1,000-1,400 ರೂ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿವೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 2,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ.
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು: ಕೇವಲ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 6 ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹಚ್ಚುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡವೇ? ಈ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ!
ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ 22Kt ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್, ತೆಳುವಾಗ ಕೈಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ!