ಸರಳ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗಾಗಿ 6 ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ಸ್

fashion Jan 19 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:chatgpt.com
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು

ಈ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಚಿದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರನ್ ಎರಡೂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: eternz.com
ಸರಳ ಹೂವಿನ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು

ಹೂವಿನ ಮೋಟಿಫ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 800-1200 ರೂ.

Image credits: thechandistudio.com
ಮಿನಿಮಲ್ ಬೀಡೆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು

ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರು ಯಾವುದೇ ಭಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆ 900-1,300 ರೂ.

Image credits: zavya.co
ಗೆಜ್ಜೆ ಸ್ಪರ್ಶದ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು

ಗೆಜ್ಜೆ-ಶೈಲಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವಿರುವ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಬ್ಬಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

Image credits: nykaa.com
ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು

ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 1,000-1,400 ರೂ.

Image credits: srianujewellers.com
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿವೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 2,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ.

Image credits: theindiacrafthouse.com

