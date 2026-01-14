ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೈಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ದುಬಾರಿ. ಸ್ಟೈಲ್-ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಟೋನ್ ಜೊತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್-ಎಥ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿ-ಪಬ್ಗೆ ಹೋಗಲು 2000 ರೂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎಲೆ ಮಾದರಿಯು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಫಂಕಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಇದು ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯುವತಿಯರಿಂದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಮಿಡಿ-ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಿನಿಮಲ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ ಲಾಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ದಪ್ಪ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಧರಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಸಿಲ್ವರ್-ಪರ್ಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು 1000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
