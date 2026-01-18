Kannada

ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ 6 ಹ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ತಿಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಪಡುವಿರಿ

fashion Jan 18 2026
Author: Ravi Janekal Image Credits:pinterset
ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ

ಒಣ ಮತ್ತು ಒಡೆದ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಯವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತುಟಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಟವೆಲ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, 2-3 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಾಮ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬಾಮ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಹರಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಮಾಸಬಹುದು.

ಲಿಪ್ ಲೈನರ್‌ನಿಂದ ಬೇಸ್ ರಚಿಸಿ

ಕೇವಲ ಔಟ್‌ಲೈನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ಗೆ ಹಿಡಿತ ನೀಡಲು ಬೇಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ

ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೂಸೆಂಟ್‌ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ನ ಎರಡು ಲೇಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ

ಮೊದಲ ಲೇಯರ್ ಹಚ್ಚಿ, ಬ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಎರಡನೇ ಲೇಯರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಬಣ್ಣವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಗನೆ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್-ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಕ್ರೀಮಿ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್-ವೇರ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

