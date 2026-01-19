Kannada

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಕೇವಲ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 6 ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನ್ಸ್‌

fashion Jan 19 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್

ನಿಮಗೆ ಇಳಿಬೀಳುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
ಡ್ರಾಪ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಡ್ರಾಪ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ರರ್ನ್‌ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಹೂಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ನೀವು ಕೇವಲ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಹೂಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

Image credits: instagram
ಡೈಮಂಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ

ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಇಂತಹ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
ಮಿನಿಮಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಲುಕ್

ನೀವು ಮಿನಿಮಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.

Image credits: instagram

