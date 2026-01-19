ಕೇವಲ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 6 ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ನಿಮಗೆ ಇಳಿಬೀಳುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ಡ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಡ್ರಾಪ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ರರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಕೇವಲ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಹೂಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಇಂತಹ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಮಿನಿಮಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಲುಕ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹಚ್ಚುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡವೇ? ಈ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ!
ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ 22Kt ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್, ತೆಳುವಾಗ ಕೈಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ!
Anklet Designs: ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಂದಿವೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!