ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ, ಕಚೇರಿ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಶೈಲಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳು. 22Kt ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಣ್ಣ, ನಯವಾದ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಟ್ಕನ್ ಟಾಪ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಶೈನಿ ಫಿನಿಶ್ ಕಚೇರಿ ಲುಕ್ ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೈಲೀಷ್ ಲುಕ್ ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೀನಾಕಾರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಓಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಚೌಕ ಅಥವಾ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. 22Kt ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸರಳ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಚೇರಿ ಲುಕ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಲಟ್ಕನ್ ಇದ್ದು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
22Kt ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಟೌಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಗೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್, ತೆಳುವಾಗ ಕೈಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ!
Anklet Designs: ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಂದಿವೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
ಮಿನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅನುಷಾ ರೈ Photos
ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ: ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್