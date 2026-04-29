ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಶಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್: ಇಲ್ಲಿವೆ 8 ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು!

ಬೇಸಿಗೆಯ ಹಗಲಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ 8 ಬಗೆಯ ಫರ್ಶಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿವೆ.
fashion Apr 29 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:facebook
8 ಫರ್ಶಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಶಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫ್ಲೋಯಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಲ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ತಾ ಡಿಸೈನ್, ಹಗಲಿನ ಔಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 

Image credits: Pinterest
ಪ್ಲೇನ್ ಫರ್ಶಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಗೆಂಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಫರ್ಶಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಲುಕ್ ಸೂಟ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿವೆ.

Image credits: Pinterest
ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದ ಫರ್ಶಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಹಗುರವಾದ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಲ್ವಾರ್‌ನ ಈ ಫರ್ಶಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram- rivaazbysakshigupta
ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಫರ್ಶಿ ಸಲ್ವಾರ್

ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಮೊಣಕಾಲಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಿಪ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ಜೊತೆ ಫ್ಲೋಯಿ ಫರ್ಶಿ ಸಲ್ವಾರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

Image credits: Pinterest
ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ನೆಕ್ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನ್

ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬ್ಬದಂತಹ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಫರ್ಶಿ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram- thehouseofziba
ಮೊನೊಟೋನ್ ಫರ್ಶಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್

ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ, ಸಲ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ದುಪಟ್ಟಾ ಇರುವ ಮೊನೊಟೋನ್ ಫರ್ಶಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಬಣ್ಣಗಳ ಈ ಸೂಟ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram- rivaazbysakshigupta
ಕಾಟನ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫರ್ಶಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್

ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಗುರವಾದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಲೂಸ್ ಫರ್ಶಿ ಸಲ್ವಾರ್ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
ಕಾಟನ್ ಮಲ್ಮಲ್ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಸೆಟ್

ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮೃದುವಾದ ಮಲ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನ ಫರ್ಶಿ ಸೂಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆ, ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಔಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
ಪೇಸ್ಟಲ್ ಮೊನೊಟೋನ್ ಫರ್ಶಿ ಸೂಟ್

ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ, ಸಲ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ದುಪಟ್ಟಾ ಇರುವ ಫರ್ಶಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಶ್ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram- rivaazbysakshigupta

