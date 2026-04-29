ಈ ಚೈನ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂಬನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೋ ಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಚೈನ್ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಮೂತ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ಚೈನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಲುಕ್ಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ, ದುಂಡಗಿನ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚೈನ್. ಇದನ್ನು ಬೈಜೆಂಟೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಚೈನ್ ಹಗ್ಗದ ಹಾಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೋಪ್ ಚೈನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದುಂಡಗಿನ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಳವಾದರೂ, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಚೈನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಆಕಾರದ ಲಿಂಕ್ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
