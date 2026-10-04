ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಡಿಸೈನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳಿರುವ ಈ ಮೂಗುತಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಈ ರಿಂಗ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಹೂವಿನ ದಳಗಳಂತೆ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ನೇತಾಡುವ ಹನಿ ಆಕಾರದ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಕಲ್ಲು, ಚೂಪಾದ ಮೂಗು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಚೌಕ, ತ್ರಿಕೋನ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿವು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಯಸುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ರಿಂಗ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವತಿಯರ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್.
ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿನ ರಹಸ್ಯ ರಿವೀಲ್: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಎಣ್ಣೆ!
ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಆಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳು..!
ಮಹಿಳೆಯರ ಮನ ಕದಿಯುವ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು.. ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಾ!
Jhumka Designs: ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮುಕಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್..!