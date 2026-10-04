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ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ 6 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಮೂಗುತಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು!

ಯುವತಿಯರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಮೂಗುತಿಗಳ 6 ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion Oct 04 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Pinterest
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ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಡಿಸೈನ್

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಡಿಸೈನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳಿರುವ ಈ ಮೂಗುತಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಹೂಪ್ (ತೆಳುವಾದ ರಿಂಗ್)

ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಈ ರಿಂಗ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.

Image credits: Pinterest
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ಫ್ಲೋರಲ್ (ಹೂವಿನ) ಡಿಸೈನ್

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಹೂವಿನ ದಳಗಳಂತೆ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಟಿಯರ್‌ಡ್ರಾಪ್ (ನೀರಿನ ಹನಿ) ಡಿಸೈನ್

ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ನೇತಾಡುವ ಹನಿ ಆಕಾರದ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಕಲ್ಲು, ಚೂಪಾದ ಮೂಗು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಕಾರಗಳು

ಚೌಕ, ತ್ರಿಕೋನ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಯಸುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಸೆಪ್ಟಮ್ ರಿಂಗ್

ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ರಿಂಗ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವತಿಯರ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್.

Image credits: Pinterest

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