ತಾಯಿ-ಮಗಳು, ಮೊಮ್ಮಗಳು ಧರಿಸುವ Antique Gold Jhumka Designs

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮ್ಕಾಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
fashion Oct 18 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:pinterest
ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮ್ಕಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮ್ಕಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಭರಣಗಳ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

Image credits: pinterest
ಜಾಲರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮ್ಕಾ ಡಿಸೈನ್

ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಜುಮ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಜಾಲರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಜುಮ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಕಟೌಟ್ ಸ್ಟಡ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 22 ಅಥವಾ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಚಂದ್ರಾಕಾರ ಮೀನಾಕಾರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮ್ಕಾ

ನಿಮಗೆ ಮಹಾರಾಣಿಯಂತಹ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಮೀನಾಕಾರಿ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆ ಕೆಳಗೆ ಜುಮ್ಕಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಜುಮ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ನವಿಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್

ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮ್ಕಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಯಲ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Antique Gold Jhumka Designs

ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿನ್ನದ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುಮ್ಕಾ ಡಿಸೈನ್

ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Pinterest

