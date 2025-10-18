ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮ್ಕಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಭರಣಗಳ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಜುಮ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಜಾಲರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಜುಮ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಕಟೌಟ್ ಸ್ಟಡ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 22 ಅಥವಾ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಮಹಾರಾಣಿಯಂತಹ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಮೀನಾಕಾರಿ ಸ್ಟಡ್ ಜೊತೆ ಕೆಳಗೆ ಜುಮ್ಕಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಜುಮ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ನವಿಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮ್ಕಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಯಲ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿನ್ನದ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
