ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 1000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸೂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಬ್ಬದ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯು ಗರ್ಬಾ ಮತ್ತು ಡಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ದುಪಟ್ಟಾ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ದುಪಟ್ಟಾ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
1000 ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಟಾ-ಪಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸೂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೊಬಗನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ನೀವು ನವರಾತ್ರಿಯ ರಾತ್ರಿಯ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಬಾಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಬನಾರಸಿ ದುಪಟ್ಟಾ ಸೂಟ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
1000 ರೂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐವರಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ದುಪಟ್ಟಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸರಳ ಆದರೆ ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಲಕ್ನೋದ ಕಸೂತಿ ಅಥವಾ ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಸಾದಾ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ, ವ್ರತ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನ ಸಣ್ಣ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
