Kannada

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ೧೦೦೦ ರೂ. ಒಳಗೆ ಸದಾಬಹಾರ್ ಸೂಟ್‌ಗಳು

ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ.

fashion Sep 07 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Pinterest-theloom.in
Kannada

ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 1000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸೂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

Image credits: Pinterest- khizra Khan
Kannada

ಫ್ಲೋರಲ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ

ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಬ್ಬದ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯು ಗರ್ಬಾ ಮತ್ತು ಡಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

Image credits: Pinterest
Kannada

ದುಪಟ್ಟಾ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್

ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ  ದುಪಟ್ಟಾ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ದುಪಟ್ಟಾ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೋಟಾ-ಪಟ್ಟಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್

1000 ರೂ. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಟಾ-ಪಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸೂಟ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೊಬಗನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest-theloom.in
Kannada

ಧೋತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿರಾನ್ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್

ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಧೋತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿರಾನ್ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಜುಮಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೂಟ್ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಹಗಲಿನ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Image credits: Pinterest
Kannada

ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಬನಾರಸಿ ದುಪಟ್ಟಾ ಸೂಟ್

ನೀವು ನವರಾತ್ರಿಯ ರಾತ್ರಿಯ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಬಾಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಬನಾರಸಿ ದುಪಟ್ಟಾ ಸೂಟ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

Image credits: Pinterest
Kannada

ಐವರಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ

1000 ರೂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐವರಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ದುಪಟ್ಟಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಸಾದಾ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್

ನೀವು ಸರಳ ಆದರೆ ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಲಕ್ನೋದ ಕಸೂತಿ ಅಥವಾ ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಸಾದಾ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ, ವ್ರತ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನ ಸಣ್ಣ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Image credits: Facebook

ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹೆವಿ & ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜುಮ್ಕಾ ಧರಿಸಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿ

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ್ಟ್ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು!

ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 6 ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು!

ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್‌ಗೆ 20 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಇವು