22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಜ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಜಿರ್ಕಾನ್ಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಲುಕ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸರಳ ಮತ್ತು ಘನ ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಟಡ್, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡುಪಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಹೊರರೇಖೆಯು ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ತೆರೆದ ಹೃದಯದ ಮಿನಿ ಹೂಪ್ಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಈ ಶೈಲಿಯು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಡ್ರಾಪ್ ಚಿನ್ನದ ಹೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಕಚೇರಿ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಳಿನ ಮುತ್ತು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಮಿನಿ ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿವೆ.
