ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 6 ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು!

fashion Aug 24 2025
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಸೀಕ್ವಿನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಸೀಕ್ವಿನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಡೀಪ್ ಯು ನೆಕ್ ಅದನ್ನು ಅಂದವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram
ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಸೀಕ್ವಿನ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಸೀಕ್ವಿನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸುಂದರ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಹೆಂಗಾ ಅಥವಾ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಐವರಿ ಸೀರೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆಯಂತೆ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ಉಡುಗೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

Image credits: own insta
ಹಾಲ್ಟರ್‌ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಸ್ಲಿಮ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್ಟರ್‌ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನೀವು ತೀಜ್‌ನಿಂದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Facebook
ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು.

Image credits: Facebook
ಡೋರಿ ಟಸೆಲ್ ಲಟ್ಕನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಡೋರಿ ಲಟ್ಕನ್ ಸರಳ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಂದವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆಯ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಟಸೆಲ್ ಲಟ್ಕನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Image credits: ananya pandey/instagram

