ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಸೀಕ್ವಿನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೌಸ್ನ ಡೀಪ್ ಯು ನೆಕ್ ಅದನ್ನು ಅಂದವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಸೀಕ್ವಿನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸುಂದರ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಹೆಂಗಾ ಅಥವಾ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಐವರಿ ಸೀರೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆಯಂತೆ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ಉಡುಗೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಸ್ಲಿಮ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್ಟರ್ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನೀವು ತೀಜ್ನಿಂದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು.
ಡೋರಿ ಲಟ್ಕನ್ ಸರಳ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಂದವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆಯ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಟಸೆಲ್ ಲಟ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ 20 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಇವು
ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಂಚುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಖರೀದಿಸಿ ಕೇವಲ 300 ರೂ. ಒಳಗೆ!
ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಡೈಲಿವೇರ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇವು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್