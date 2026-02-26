Kannada

ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್

ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
Feb 26 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Gemini AI
ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ತಂತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತುಗಳ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದೆ. 

Image credits: Instagram@nathicha_saaj___
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶೈಲಿಯ ಜುಮ್ಕಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ನೀವು ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಜುಮ್ಕಿ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಜುಮ್ಕಿ ಇದ್ದು, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಡ್ರಾಪ್‌ಲೆಟ್ಸ್ ಇವೆ.  

Image credits: Instagram@mayleki_creation_
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಟೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಮಾದರಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುತ್ತಿನ ಡ್ರಾಪ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳಿವೆ.
Image credits: Instagram@hemant_jewellers_kolhapur
ಪರ್ಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುವ ಪರ್ಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ರಿಂಗ್ ಇದೆ.

Image credits: Gemini AI
ಗೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್‌ಲೆಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಓವಲ್ ಆಕಾರದ ಮುತ್ತಿನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್  ಇದೆ.

Image credits: Instagram@avsthetics.ca
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಚಿನ್ನವಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಸ್ಟಡ್ ಇದೆ.
Image credits: Gemini AI
ಹಾಫ್ ಬಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ರೀತಿಯ ಹಾಫ್ ಬಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ.
Image credits: Instagram@zoyjewelry_official

