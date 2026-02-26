ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ತಂತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತುಗಳ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದೆ.
ನೀವು ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಜುಮ್ಕಿ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಜುಮ್ಕಿ ಇದ್ದು, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇವೆ.
ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುವ ಪರ್ಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ರಿಂಗ್ ಇದೆ.
ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಓವಲ್ ಆಕಾರದ ಮುತ್ತಿನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಇದೆ.
