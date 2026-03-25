ಶರಾರಾ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಕ್ಯೂಟ್: ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸಮ್ಮರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಶರಾರಾ ಸೂಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
fashion Mar 25 2026
Author: Govindaraj S
6 ಸಮ್ಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಶರಾರಾ ಸೂಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶರಾರಾ ಸೂಟ್‌ಗಳು ಈಗ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಈದ್, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. 

ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಶರಾರಾ ಸೂಟ್

ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಶರಾರಾ ಸೂಟ್ ಹೊಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್-ವೈಟ್, ಲೆಮನ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಪೇಸ್ಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಅನಾರ್ಕಲಿ ನೆಟ್ ಶರಾರಾ ಸೂಟ್

ಈ ನೆಟ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಕುರ್ತಿಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ನೆಟ್ ಶರಾರಾ ಸೂಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಈದ್, ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಮತ್ತು ಲೇಯರ್ಡ್ ಶರಾರಾ

5+ ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಶರಾರಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶರಾರಾದಲ್ಲಿ 2–3 ಲೇಯರ್‌ಗಳಿದೆ.

ಕಾಟನ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶರಾರಾ ಸೂಟ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಶರಾರಾ ಸೂಟ್ ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್-ಟುಗೆದರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಡೈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶರಾರಾ ಸೆಟ್

ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಡೈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶರಾರಾ ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೇಸ್‌ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಸೂತಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. 

ಲೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ ಕುರ್ತಿ ಶರಾರಾ ಸೂಟ್

ಪುಟ್ಟ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂತಹ ಸೋಬರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ ಕುರ್ತಿ ಶರಾರಾ ಸೂಟ್ ಹೊಲಿಸಬಹುದು. ಪಿಂಕ್, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಪೀಚ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 

