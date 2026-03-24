18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ! ಈ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಸಿ

ಸದ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
fashion Mar 24 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pintetest
ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಟಾಪ್ಸ್

ಓಲೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನು ಸೀರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಕಲ್ಲು ಇರುವ ಈ ಡಬಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು 1.5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಟಾಪ್ಸ್

ಹೂವಿನ ಎಲೆಗಳ ಮಾದರಿಯ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಲು ಯೂನಿಕ್, ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಎಲೆಗಳ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈಮಂಡ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಟಾಪ್ಸ್

18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಸ್ಟಡ್ ಟಾಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಟಾಪ್ಸ್

ಚಂಕಿ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಓಲೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೇಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಡೈಮಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಇವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 

ಮ್ಯಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಸಟಲ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಚಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. 

1.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಟಾಪ್ಸ್

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿರಲಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

ಲೇಸರ್ ಕಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಟಾಪ್ಸ್

ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಲೇಸರ್ ಕಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಓಲೆಗಳು 1 ರಿಂದ 1.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮೇಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: pintetest

