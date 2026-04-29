ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ-ಗೆಜ್ಜೆ

ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲುಂಗುರ-ಗೆಜ್ಜೆ ಜೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ.

fashion Apr 29 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Pinterest
ಚೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರ್‌ಫೂಟ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್

ಚೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಮತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.

Image credits: Pinterest
ಮಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕಾಲುಂಗುರ-ಗೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
ಮಿನಿಮಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಡಿಸೈನ್

ಸರಳ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇರ್‌ಫೂಟ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್‌ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: Pinterest
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೆಜ್ಜೆ ಸ್ಟೈಲ್

ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಕಾಲುಂಗುರ-ಪಾಯಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಣ್ಣ ಸದ್ದು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
ಪರ್ಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಬೇರ್‌ಫೂಟ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್

ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕಾಲುಂಗುರ-ಗೆಜ್ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: Pinterest
ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ ಡಿಸೈನ್

ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ ಕಾಲುಂಗುರ-ಗೆಜ್ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest

6 ಬೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು: ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ!

ಅತ್ತೆ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಪುಟಾಣಿ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಸುಂದರ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

2 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳಿಗೆ 6 ಹಗುರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

Wing Earrings: ರೆಕ್ಕೆಯಂತಹ 5 ಟ್ರೆಂಡಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸಿ