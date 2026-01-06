Kannada

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ 8 ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೆಹಂದಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

fashion Jan 06 2026
Author: Ravi Janekal Image Credits:chagpt AI
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವಾದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

Image credits: Gemini AI
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್

ಕೈಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಮೆಹಂದಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹೂವನ್ನು ಅರೇಬಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವೂ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಲರಿ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್

ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೈಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Pinterest
ರೌಂಡ್ ಮೋಟಿಫ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಮೆಹಂದಿ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಂಡಗಿನ ಮೋಟಿಫ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಮಾದರಿಯು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
ಆನೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್

ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯನ್ನು ವಧುವಿನಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ನೀವು ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಂಟೆಯ ಮೆಹಂದಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
ಶಹನಾಯಿ, ತಬಲಾ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್

ಅರೇಬಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಮೆಹಂದಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೌಂದರ್ಯವು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಹೂವು ಮೋಟಿಫ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಶಹನಾಯಿ, ತಬಲಾವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಮೋಟಿಫ್ ಮತ್ತು ಜಾಲರಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್

ಕೈಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮೆಹಂದಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಈ ರೀತಿಯ ಮೆಹಂದಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram

