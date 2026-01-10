Kannada

ಗೆಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬದಲಿಸಿ, 7 ಮಿನಿಮಲ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಧರಿಸಿ

ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಆಂಕ್ಲೆಟ್

ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ದಾರದ ಬದಲು ಈ ಕಪ್ಪು ಮುತ್ತಿನ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಈವಿಲ್ ಐ ಆಂಕ್ಲೆಟ್

ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಚೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈವಿಲ್ ಐ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಮುತ್ತಿನ ಆಂಕ್ಲೆಟ್

ಮುತ್ತಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಪರ್ಲ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್

ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮಣಿಗಳ ಆಂಕ್ಲೆಟ್, ಚೈನ್ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್

ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆ, ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಮಿನಿಮಲ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಬೀಡ್ಸ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್

ಸಣ್ಣ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತು 2-4 ಮಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಈ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫೈನ್ ಚೈನ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್

ಸ್ಟೋನ್‌, ಹರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಚೈನ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆ ಅಥವಾ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

