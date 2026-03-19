ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅಫ್ಘಾನಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಮಿನಿಮಲ್ ಕಾಲರ್ ಅಫ್ಘಾನಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಾ, ಫುಲ್ ತೋಳು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಅಫ್ಘಾನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸಾದಾ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಫ್ಘಾನಿ ಸೂಟ್ ಕೂಡಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಸಲ್ವಾರ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದ ಅಫ್ಘಾನಿ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಾ ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿ ಸಲ್ವಾರ್ನ ಲೂಸ್ ಫಿಟ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಗುರವಾದ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ಅಫ್ಘಾನಿ ಸೂಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವು ದುಪಟ್ಟಾ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
