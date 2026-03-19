ದಪ್ಪ ಸೊಂಟ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಬೇಕೇ? ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ತ್ರಿಪಾಠಿಯ 7 ಸೀರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್

fashion Mar 19 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:divyankatripathidahiya@instagram
ಪ್ಲೇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀರೆ

ದಪ್ಪ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೀರೆ ಉಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರಂತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಂಕ್ ಬಾಂಧನಿ ಸೀರೆ

ದಪ್ಪ ಸೊಂಟದವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆವಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬದಲು ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಹೆವಿ ಬಾರ್ಡರ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆ

ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಾರ್ಡರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಪ್ಲೇನ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸೆರಗು ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆ

ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, 1000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುವ ದಿವ್ಯಾಂಕಾ ಅವರಂತಹ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ವೈಟ್ ಕಲರ್ ನೆಟ್ ಸೀರೆ

ದಪ್ಪ ಸೊಂಟದವರಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಕಾ, ಕಪ್ಪು ಲೇಸ್ ಇರುವ ಬಿಳಿ ನೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಬರ್ ಗೋಟಾ ಪಟ್ಟಿ ಸೀರೆ

ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಔಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಟಾ ಪಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸೀರೆ ಇರಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಧರಿಸಿ.

ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸೀರೆ

ಸುಮಾರು 3000 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸೀರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ. ಸೀರೆ ಹೆವಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಿನಿಮಲ್ ಮೇಕಪ್ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್  ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

