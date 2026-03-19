ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರೆಸ್‌ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಭರಣಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

fashion Mar 19 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
ಸಿಂಪಲ್ ಹೂಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಸಿಂಪಲ್ ಹೂಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದರೂ, ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

Image credits: instagram
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ಲಾಮರ್

ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಅವರ ಲುಕ್‌ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಜೂಕುತನವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಹೊಳಪು ಅವರ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.  

Image credits: pinterest
ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್

ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಅವರ ಲುಕ್‌ಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಹೆವಿ ಜುಮ್ಕಾಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್

ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಹೆವಿ ಜುಮ್ಕಾಗಳು ಅವರ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪರ್ಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಈ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುತ್ತಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಇದೆ. ಇದು ಅವರ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸೀರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮುತ್ತಿನ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತು ಇದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ಒಂದು ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Image credits: pinterest

