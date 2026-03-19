ಉದ್ದ ಮೂಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊದಲು ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮೂರು ಜಡೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯಿರಿ.
ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಥ್ನಿಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂದಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೈತಲೆ ತೆಗೆದು ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರೇಡ್ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಡೆ ಹೆಣೆದ ನಂತರ, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಗೋಟಾಪಟ್ಟಿ ಬಳಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು.
ಹೈ ಬನ್ ಲುಕ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನೀವು ಶರಾರಾ ಸೂಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಉದ್ದ ಮೂಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವೂ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಲು, ಈದ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಗಜರಾವನ್ನು ಲೋ ಬನ್ಗೆ ಮುಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬಳಸಿ ಬನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೋಡಲು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
