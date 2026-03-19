ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಪೆಟಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೂಪ್ ಓಲೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ನೀವು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೆಟಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಓಲೆಗಳು ನೋಡಲು ಭಾರೀ ಎನಿಸಿದರೂ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಆದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೆಟಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಧರಿಸುವಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ.
2 ಗ್ರಾಂ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೆಟಲ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ಎಥ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಲ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಇದನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
