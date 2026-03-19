2gm ಗೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಮಗಳಿಗೆ ದೇವಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ

ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಪೆಟಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ.

fashion Mar 19 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:tanishq.co.in
ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೂಪ್

ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೂಪ್ ಓಲೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ನೀವು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: caratlane.com
ಪೆಟಲ್ ಸ್ಟಡ್

ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೆಟಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಓಲೆಗಳು ನೋಡಲು ಭಾರೀ ಎನಿಸಿದರೂ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಆದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೆಟಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಪೆಟಲ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಧರಿಸುವಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ.

Image credits: pinterest
ಪೆಟಲ್ ಸ್ಟಡ್

2 ಗ್ರಾಂ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೆಟಲ್ ಸ್ಟಡ್‌ಗಳು ಎಥ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 

Image credits: caratlane
ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಲ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಇದನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 

Image credits: instagram

