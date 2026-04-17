ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಬೇಕಾ? ಈ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಪಾರ್ಟಿ, ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
fashion Apr 17 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
ಪೇಪರ್ ಕಾಟನ್ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಾಟನ್ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನ ಈ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. 

Image credits: pinterest
ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ಗೆನ್ಜಾ ಸೀರೆ

ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ಗೆನ್ಜಾ ಸೀರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು.
Image credits: instagram
ಫ್ಲೋರಲ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆ

ಬಾರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Image credits: instagram
ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆ

ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಾರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತೆಳುವಾದ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೇಸ್ ಈ ಸೀರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆ

ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೋಡಿಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Image credits: instagram
ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗೆ ಖಂಡಿತ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Image credits: instagram

58ರಲ್ಲೂ ಮಹಾರಾಣಿಯಂತೆ ಕಾಣ್ಬೇಕಾ? ನಟಿ ಮಾಧುರಿ 6 ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ 6 ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್! ಬ್ಯೂಟಿ ಡಬಲ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಮಹಾರಾಣಿಯಂತೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಈ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯೋ ಗುಲಾಬಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವು