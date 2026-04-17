ಮುಗ್ಧ ಮುಖ, ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲ್! ಕಾಜಲ್ ಸೂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮುಗ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸೂಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion Apr 17 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:sayali_vidya@instagram
ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಧೋತಿ-ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್

ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ದುಪಟ್ಟಾ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಧೋತಿ-ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಜರಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. 

Image credits: sayali_vidya@instagram
ಸ್ಲೀವ್‌ಕಟ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್

ಸ್ಲಿಟ್ ಕುರ್ತಾ-ಸೆಟ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೆಕ್‌ಲೈನ್ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನವಿರಾದ ದಾರದ ಕಸೂತಿ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

ಸ್ಲೀವ್‌ಕಟ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಕಟ್ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಲೆಹೆಂಗಾ-ಚೋಲಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗೌನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

ಚೂಡಿದಾರ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್

ಎತ್ತರವಾಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಚೂಡಿದಾರ್ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ದುಪಟ್ಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

ಚಿಕನ್‌ಕಾರಿ ಫುಲ್ ಲೆಂಥ್ ಸೂಟ್

ಬೇಸಿಗೆಯ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಚಿಕನ್‌ಕಾರಿ ಫುಲ್ ಲೆಂಥ್ ಸೂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ದಾರದ ಜೊತೆಗಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್

ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಉಡುಗೆಗಳು ಬೇಡವೆಂದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಸೂಟ್‌ಗಳು 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್

ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬೋ ಆಗಿದೆ. ಕಾಜಲ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. 

