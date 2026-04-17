ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ದುಪಟ್ಟಾ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಧೋತಿ-ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಜರಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.
ಸ್ಲಿಟ್ ಕುರ್ತಾ-ಸೆಟ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೆಕ್ಲೈನ್ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನವಿರಾದ ದಾರದ ಕಸೂತಿ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಲೀವ್ಕಟ್ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಲೆಹೆಂಗಾ-ಚೋಲಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗೌನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಎತ್ತರವಾಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಚೂಡಿದಾರ್ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ದುಪಟ್ಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಚಿಕನ್ಕಾರಿ ಫುಲ್ ಲೆಂಥ್ ಸೂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ದಾರದ ಜೊತೆಗಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಉಡುಗೆಗಳು ಬೇಡವೆಂದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಸೂಟ್ಗಳು 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬೋ ಆಗಿದೆ. ಕಾಜಲ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
