ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಸಣ್ಣ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಹಗುರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಧುನಿಕ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ CZ (ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಾ) ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತೆಳುವಾದ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಇಂತಹ ಸರಳ ಚಿನ್ನದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ವಾಟಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೆಂಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ವೃತ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅವಳಿ ವೃತ್ತದ ಸಣ್ಣ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಡುಗೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೋರಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇಂತಹ ಸೊಗಸಾದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸೊಗಸಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
