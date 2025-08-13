Kannada

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಹಸಿರು ಸೀರೆಗ

fashion Aug 13 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:instagram
Kannada

ಬಾಟಲ್ ಹಸಿರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಇಂತಹ ಬಾಟಲ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸರಳ ಆಭರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. 

Image credits: instagram
Kannada

ಹಸಿರು ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀರೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. Gold Work ಇರೋದರಿಂದ ಸೀರೆಯ ನೋಟ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. 

Image credits: instagram
Kannada

ಹಸಿರು ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಹಸಿರು ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತ ಅಥವಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಡ್ಯುಯಲ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಇಂತಹ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಅಥವಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. 

Image credits: pinterest
Kannada

ಬನಾರಸಿ ಹಸಿರು ಸೀರೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. 

Image credits: Pinterest\instagram

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2025: ಏಕದಂತನ ಪೇಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಸುಂದರ ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆ

ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ- ಮಾಧವನ ಕಿರಿಯ ಸೊಸೆ ದೀಪಿಕಾ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು!

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್‌