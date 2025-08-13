ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಇಂತಹ ಬಾಟಲ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸರಳ ಆಭರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. Gold Work ಇರೋದರಿಂದ ಸೀರೆಯ ನೋಟ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಹಸಿರು ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತ ಅಥವಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಇಂತಹ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಅಥವಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
