ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಉಗುರಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ 'ಐ ಲವ್ ಯು' ಎಂದು ಬರೆದು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಗುರಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಉಗುರಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಉಗುರಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಈ ಉಗುರಿನ ಕಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
