ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಗುರಿನ ಕಲೆ

fashion Aug 13 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Pinterest
ಸುಂದರ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಉಗುರಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. 

Image credits: Pinterest
ಲವ್ ಯು ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್

ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ 'ಐ ಲವ್ ಯು' ಎಂದು ಬರೆದು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಗುರಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 

Image credits: Pinterest
ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಉಗುರಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 

Image credits: Pinterest
ಆಕರ್ಷಕ ಉಗುರಿನ ಕಲೆ

ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಉಗುರಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಈ ಉಗುರಿನ ಕಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Pinterest

