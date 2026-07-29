ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಲೇಯರ್ಡ್ ಚೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸರ, ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಚೈನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ನೇಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೈನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ మంచి ಶೈನಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 8 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಹರಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ.
ಸುಂದರವಾದ ಚಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜು ಯುವತಿಯರವರೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ನ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೈನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 8 ರಿಂದ 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
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