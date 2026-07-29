ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮ್ಕಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಈ ಕುಂದನ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ಎನಿಸಿದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ವಿಂಟೇಜ್ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇವು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಾದಾ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಎನಿಸಿದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾದ ಬುಟ್ಟೆ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇವು ಕುರ್ತಾಗಳ ಮೇಲೂ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮುದ್ದಾಗಿ, ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಡೈಲಿವೇರ್ಗೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಕುಂದನ್ ಇರುವ ಬುಟ್ಟೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬುಟ್ಟೆಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂತಹ ಬುಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಬುಟ್ಟೆ ಓಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಕುರ್ತಾಗಳ ಮೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನಂತಹ ಸ್ಟಡ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಲೇಯರ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳಿವೆ. ಇವು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತುಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಜುಮ್ಕಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತುಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
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