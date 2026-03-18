ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದುಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕೆಲವು ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹೈ ಪೋನಿಟೇಲ್ ದುಂಡು ಮುಖವನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಖದ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಖವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಖವನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಕೂಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸೈಡ್-ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ದಪ್ಪ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಲೂಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಕೂದಲಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀಡಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಗುರವಾದ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಬನ್ ಮುಖವನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುವುದರಿಂದ ಫೇಸ್ ಶೇಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸೈಡ್ ಬ್ರೇಡ್ ಮುಖದ ಅಗಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜಡೆ ಹೆಣೆಯುವುದರಿಂದ ಮುಖ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಚಾರ್ಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಕ್ಲೆಟ್
3 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್: ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, Smriti Mandhana ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಂ. 1… Photos Viral
ಮೆಹಂದಿಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ & ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!