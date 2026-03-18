Kannada

ಭಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.. ಈ 6 ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಮೋರಪಂಖಿ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲು ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಥೀಮ್‌ನ ನವಿಲುಗರಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಓಲೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
fashion Mar 18 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:GEMINI AI
ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ನೀವು ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣರ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಓಲೆಗಳಲ್ಲೂ ತರಬಹುದು. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಜುಮ್ಕಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್

ಕೇವಲ ಸ್ಟಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಜುಮ್ಕಾಗಳನ್ನೂ ನೀವು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಜುಮ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮೋರಪಂಖಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ

ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ, ನವಿಲುಗರಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ.

ಹಸಿರು-ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಡಿವೋಷನಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಈ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಓಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುತ್ತಿನ (ಪರ್ಲ್) ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಕೇವಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮೋರಪಂಖಿ ಜುಮ್ಕಾ

ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 100 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮೋರಪಂಖಿ ಜುಮ್ಕಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

