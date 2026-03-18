ನೀವು ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣರ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಓಲೆಗಳಲ್ಲೂ ತರಬಹುದು. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಸ್ಟಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಜುಮ್ಕಾಗಳನ್ನೂ ನೀವು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಜುಮ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಚಾಂದ್ಬಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ, ನವಿಲುಗರಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ.
ಈ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಓಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುತ್ತಿನ (ಪರ್ಲ್) ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 100 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮೋರಪಂಖಿ ಜುಮ್ಕಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
