5 ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಹಳೆಯ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಭರಣವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು 5 ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿವೆ. 

fashion Mar 18 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:instagram
ಪಾಲಿಶ್

ಕಾಲುಂಗುರ ಬೆಳ್ಳಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಬಳಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. 

Image credits: pinterest
ಚಾರ್ಮ್

ಕಾಲುಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಚಾರ್ಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಬಹುದು. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನರ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

Image credits: pinterest
ಫ್ಯೂಷನ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಹಳೆಯ ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಬಳಿ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಕಾಲುಂಗುರ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. 

Image credits: srianujewellers.com
ಮಿನಿ ರಿಂಗ್

ಕಾಲುಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಿನಿ ಫಿಂಗರ್ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಆಭರಣವೂ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

Image credits: instagram
ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋನ್

ಹಳೆಯ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ (AD) ಹಾಕಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 

Image credits: amazing_gadgets.17 Instagram

