Kannada

ಬಜೆಟ್‌ ಮೀರದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿ

ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ

fashion Jan 19 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Pinterest
Kannada

ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಈ ಸುಂದರವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ.

Image credits: insta
Kannada

ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದು ಹಗುರ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಧರಿಸಿದರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram- sairah_jewelry
Kannada

ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ನಿಮಗೆ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಕಡಗ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.  

Image credits: insta
Kannada

ಸರಳ ಚೈನ್ ಪರ್ಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಸರಳ ಚೈನ್ ಪರ್ಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ನೀಡಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. 

Image credits: instagram- sairah_jewelry
Kannada

ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಗುರವಾದ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಮಿಂಚನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram- sheuraofficial
Kannada

ಈವಿಲ್ ಐ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೋಟಿಫ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಇಂತಹ ಈವಿಲ್ ಐ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇವು ಟ್ರೆಂಡಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: gemini ai
Kannada

ಹಾರ್ಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಚಾರ್ಮ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಉಡುಗೊರೆ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಹಾರ್ಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದು ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.

Image credits: erisilvers.com

ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ 6 ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ!

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು: ಕೇವಲ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 6 ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನ್ಸ್‌!

ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹಚ್ಚುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡವೇ? ಈ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ!

ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ 22Kt ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್!