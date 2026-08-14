ಹುಡುಗರಿಗಾಗಿ ಸಖತ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳು.. ರಾಖಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್
ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಕೈಗೇ ಆದ್ರೂ ಈ ತರಹದ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಕಡ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಫೀಸಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳು ಹುಡುಗರ ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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