ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡುವ ಬದಲು, ಬೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ.
₹1500 ಬೆಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೈಲಿಯ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇವು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, 5-10 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಬಾಲಿ ಬದಲು ಲೀಫ್ ನಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ₹2000 ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
1-5 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಸ್ಕ್ರೂ ಲಾಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ₹500-1000 ವರೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ
ಮಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಭಯವಿದ್ದರೆ, ಸೂಪರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಹೂಪ್ ಬಾಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ₹1000 ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ, ನೀವು ಸರಳವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮೋಟಿಫ್ ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
₹2-3 ಸಾವಿರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸರಳ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ನೀವೂ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ.
