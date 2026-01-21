ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಐಸ್ನಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮೇಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ.
ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್, ಮೊಡವೆ ಅಥವಾ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಮುಖದಾದ್ಯಂತ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನ್ಯೂಡ್ ಲುಕ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ನ್ಯೂಡ್ ಬ್ಲಶ್ ಅನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಮುಖವು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಮ್ಮರ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕಂದು, ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಪ್ ಶೇಡ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಕಪ್ಪು ಕಾಜಲ್ ಬದಲು ಬ್ರೌನ್ ಲೈನರ್ ಬಳಸಿ, ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ನಿಂದ ಹಗುರವಾದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಡ್ ಪಿಂಕ್, ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿ. ಮೇಲೆ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಟಚ್ ನೀಡಿ.
