ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋ ಜೊತೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್! ಮದುಮಗಳ ಕೈಗೆ ಈ ನವರತ್ನ ಬಳೆಗಳೇ ಬೆಸ್ಟ್

fashion Apr 14 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:PINTEREST
ರಾಯಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನವರತ್ನ ಬಳೆಗಳು

ಚಿನ್ನದ ಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
ಕುಂದನ್-ಶೈಲಿಯ ನವರತ್ನ ಬಳೆ

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕುಂದನ್ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ನವರತ್ನಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: PINTEREST
ಮೀನಾಕಾರಿ ನವರತ್ನ ಬಳೆಗಳು

ನವರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮೀನಾಕಾರಿಯು ಈ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
ಆ್ಯಂಟಿಕ್-ಫಿನಿಶ್ ನವರತ್ನ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಹಳೆಯ ರಾಯಲ್ ವೈಭವದ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: ishhaara.com
ಫಿಲಿಗ್ರೀ ನವರತ್ನ ಬಳೆಗಳು

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಫಿಲಿಗ್ರೀ ಜಾಲಿಯ (ನೆಟ್) ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ನವರತ್ನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಳೆಯು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

Image credits: PINTEREST
ಡೈಮಂಡ್-ಕಟ್ ನವರತ್ನ ಬಳೆಗಳು

ಡೈಮಂಡ್-ಕಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಬಳೆಗಳು ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನವರತ್ನ ಬಳೆಗಳು

ಈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಳೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: INSTAGRAM

