ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ, ಕೇವಲ 2 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುವ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ.
ಕಾಫಿ ಪುಡಿ:1 ಚಮಚ.ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಮೊಸರು: ಅರ್ಧ ಚಮಚ (ಚರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊಸರು ಬಳಸಿ).
ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ (ಅಥವಾ ಮೊಸರು) ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಮುಖ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. 15-20 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಕಪ್ಪು ಕಲೆ, ಮೊಡವೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ.ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಚರ್ಮ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ.ಸತ್ತ ಕೋಶಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಮುಖ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ (ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್), ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಿ.
