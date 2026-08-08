Kannada

Gold Necklace: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟೋನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹಗುರವಾದ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion Aug 08 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Sasi Trends
Kannada

ಕೆಂಪು ಹರಳಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್..

ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹರಳಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಒಂದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೂ ಸಾಕು, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗಂತೂ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.

Image credits: Sasi Trends
Kannada

ಕಂಠಿ ಡಿಸೈನ್..

ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Arshi Jewellery
Kannada

ಪಚ್ಚೆ ಹಾರ..

ಈ ರೀತಿಯ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Arshi Jewellery
Kannada

ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್

ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Sasi Trends
Kannada

ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್...

ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಗಳು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Sasi Trends
Kannada

ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್...

ಸರಳವಾದ ಚೈನ್‌ಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಮುದ್ದಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಓಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Sasi Trends
Kannada

ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್..

ಹಗುರವಾದ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Aadai

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಸಖತ್‌ ಲುಕ್‌ ಕೊಡುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಜುಮ್ಕಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವು! ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Gold Tops: ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್: ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನಸೋಲ್ತೀರಾ!

ಬೆರಳಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರಗಳು; ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ

Layered Chains: ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಬಜೆಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟೂ ಲೇಯರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್