ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹರಳಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಒಂದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೂ ಸಾಕು, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗಂತೂ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸರಳವಾದ ಚೈನ್ಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಮುದ್ದಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಓಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹಗುರವಾದ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
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