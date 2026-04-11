ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿವೆ ಈ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಕುಂದನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕುಂದನ್, ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ.
fashion Apr 11 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Chat GPT
ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆ

ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಈಗಿನ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಎರಡರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

ಯೂನಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿಸೈನ್

ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯೂನಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಡಬಲ್ ಟೋನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬ್ಯಾಗ್

ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಎರಡೂ ಬಣ್ಣಗಳು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಡಬಲ್ ಟೋನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಮಗೆ एकदम ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬೋಹೊ ಸ್ಟೈಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬ್ಯಾಗ್

ನೀವು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಹೊ ಸ್ಟೈಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಯಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬ್ಯಾಗ್

ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಚೈನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್‌ರ ಈ 7 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಗಿಫ್ಟ್; 5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? 2 ಗ್ರಾಂ.ನ ಗೋಲ್ಡ್-ಡೈಮಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿ!

ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದಿಗೆ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ: ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್