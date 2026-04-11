ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಿಂದ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬೆಲ್ ಇರುವ ಈ ಚೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೀಡ್ಸ್ (ಮಣಿ) ಇರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸೈನ್. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಚೈನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಚೈನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಗರ್ಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವಳು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಬಳಸಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್.
