ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ಪಜೆಬ್ಗಳಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಈ ಪಜೆಬ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಜುಮ್ಕಾ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ ಲಾಕ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಎರಡು ಲೇಯರ್ನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಜೆಬ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ್ಯಂಕ್ಲೆಟ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಮ್ಗಳ ಬದಲು ಎಲೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ S-ಲಾಕ್ ಸುಂದರ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ನೀವು ಹೆವಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಈ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಜೆಬ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರವಾದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಪಜೆಬ್ ಯುವತಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿವೆ.
ವಧುಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಶೈಲಿಯ ಡೋಲಿ ಪಜೆಬ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಇನಾಮೆಲ್ ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಝಣ ಝಣ ನಾದವು ಮರುಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
