ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದಿಗೆ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ: ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಶೈಲಿಯ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಜೆಬ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
fashion Apr 07 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಜೆಬ್ ಡಿಸೈನ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ಪಜೆಬ್‌ಗಳಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಗೆಜ್ಜೆ ಇರುವ ಈ ಪಜೆಬ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 

Image credits: pinterest
ಸ್ಲೀಕ್ ಚೈನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಜೆಬ್

ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಜುಮ್ಕಾ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲಾಬ್‌ಸ್ಟರ್ ಲಾಕ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಡಬಲ್ ಚೈನ್ ಪಜೆಬ್ ಡಿಸೈನ್

ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಎರಡು ಲೇಯರ್‌ನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಜೆಬ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ್ಯಂಕ್ಲೆಟ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinterest
ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಜೆಬ್ ಡಿಸೈನ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಬದಲು ಎಲೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ S-ಲಾಕ್ ಸುಂದರ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಪಜೆಬ್

ನೀವು ಹೆವಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಈ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಜೆಬ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರವಾದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinterest
ಸಾಲಿಡ್ ಚೈನ್ ಘುಂಗ್ರೂ ಪಜೆಬ್

ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಪಜೆಬ್ ಯುವತಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿವೆ. 

Image credits: pinterest
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡೋಲಿ ಪಜೆಬ್

ವಧುಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಶೈಲಿಯ ಡೋಲಿ ಪಜೆಬ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಇನಾಮೆಲ್ ವರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಝಣ ಝಣ ನಾದವು ಮರುಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest

