ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ, ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾರ ಈ 7 ಸೀರೆಗಳು

ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸೀರೆಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
fashion Apr 11 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram
ಹೆವಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಈ ಹೆವಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram
ವೈಟ್ ಶಿಯರಿ ಗ್ಲಿಟರಿ ಸೀರೆ

ನೀವು ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಈ ವೈಟ್ ಶಿಯರಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾಧಿಕಾ ಶಿಯರಿ ಸೀರೆಗೆ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ, ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೀರೆ

ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಈ ಸೀರೆ ಲುಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಈ ಸೀರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ.

Image credits: instagram
ಶಿಯರಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆ

ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರ ಈ ಶಿಯರಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ.

Image credits: instagram
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀರೆ

ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಈ ಸೀರೆ-ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀರೆಗೆ ಅನಂತ್ ಪತ್ನಿ ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: instagram

