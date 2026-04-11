ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಈ ಹೆವಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಈ ವೈಟ್ ಶಿಯರಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾಧಿಕಾ ಶಿಯರಿ ಸೀರೆಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ, ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಈ ಸೀರೆ ಲುಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಈ ಸೀರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ.
ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರ ಈ ಶಿಯರಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ.
ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಈ ಸೀರೆ-ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀರೆಗೆ ಅನಂತ್ ಪತ್ನಿ ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
