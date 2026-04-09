Kannada

ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಟಚ್, ಗೋಲ್ಡ್-ಡೈಮಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ರಿಂಗ್

fashion Apr 09 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:google gemini
ಸಾಲಿಟೇರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಟಚ್ ನೀಡಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಬಹುದು. ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಕ್ರೌನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವೇವ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಭವ್ಯವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು 1 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಣ್ಣದ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ 6 ಸಣ್ಣ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಂಗುರವು ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಹೆವಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್

ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉಂಗುರ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆರಳಿನ ಗಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನಿಂದ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ವರೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ರಿಂಗ್

18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಕಾಂಬೊದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಉಂಗುರ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.  ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್

ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಂಗ್

ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹರಳು ಉಂಗುರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

